Stretta sulla sicurezza Altre inibizioni imposte al bar della maxi rissa Pd | Giunta fallimentare

Il tema della sicurezza, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente sotto i riflettori, mostrando lati diversi della stessa medaglia: da una parte nuove sanzioni e provvedimenti, dall’altra episodi che hanno messo in allarme i cittadini. Dopo la chiusura per 15 giorni, disposta dal questore a seguito della maxi rissa tra stranieri scoppiata a fine giugno al ‘ Caffè degli artisti ’ di via Ravegnana, la polizia locale ha deciso di procedere con ulteriori provvedimenti restrittivi nei confronti del titolare, imponendo la chiusura anticipata dell’attività entro le 19.30 per sei mesi consecutivi e il divieto di vendita, anche per asporto, e somministrazione di bevande alcoliche dalle 15 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stretta sulla sicurezza. Altre inibizioni imposte al bar della maxi rissa. Pd: "Giunta fallimentare"

Maxi operazione di pulizia in città :: "Sicurezza in caso di maltempo" - In previsione di eventuali fenomeni temporaleschi, talvolta causa di allagamenti e danni a strutture pubbliche e private, l'Amministrazione comunale di Grottammare ha avviato, già da alcuni giorni, la pulizia delle caditoie cittadine.

Maxi rissa e minacce tra ragazzini: "Allarme sicurezza, più vigilanza" - Botte da orbi – forse un regolamento di conti – tra minorenni negli spazi esterni del centro sociale La Stalla in via Carbonara a San Giovanni in Persiceto.

F1 a Imola, scatta il maxi piano di sicurezza: i consigli per evitare i maxi ingorghi, anche alla stazione - Semaforo all'atteso weekend del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola, evento di rilievo internazionale che richiamerà la presenza di migliaia di circa 200milq persone nel corso del weekend (solo nella giornata di domenica 18 maggio i biglietti venduti sono circa 92mila.

Roma, maxi-rissa all'ospedale Pertini di notte: due bande nemiche aggrediscono medici e pazienti a calci e pugni

Como, stretta del Questore sulla sicurezza: sei anni di divieti dopo la maxi rissa - Tre giovani colpiti da Dacur per i disordini in centro, fogli di via e sanzioni contro degrado e bivacchi