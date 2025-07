Difficile da definire un locale come Azabu10. A semplificare si potrebbe dire trattarsi di un omakase, perché gli ingredienti ci sono tutti: un bancone (anzi due, dopo chiarirò), una decina di persone convocate allo stesso orario che mangiano le stesse cose di ispirazione giapponese, preparate davanti ai loro occhi dallo chef e dai suoi collaboratori e servite di volta in volta secondo un preciso ordine. Di suoi Andrea Arcieri, chef e patron di questo locale sperduto in zona Bicocca, lontanissimo da qualsiasi forma di figaggine, ci mette: 1) l’essere italiano, anzi milanese, “anzi sono cresciuto proprio in questo palazzo”, ciò che gli dà un entusiasmo da studioso dei rituali della cucina giapponese, e uno sguardo (va detto piuttosto critico) sul modo in cui lavorano altri ristoranti simili a Milano e in Italia (per dire, gli ho citato i più blasonati e costosi e lui mi ha risposto: “Buoni ma commerciali”, toccandola piano); 2) il fatto che oltre che della cucina giapponese e del servizio omakase Arcieri è anche un appassionato del dry age applicato al pesce, ovvero la maturazione del pesce in apposite celle frigorifere per cercare nuove espressività e nuove strutture del cibo che arriva dal mare, disciplina questa giovane ma con qualche entusiasta profeta, come Jacopo Ticchi a Rimini, ma che ancora deve mostrare tutto il suo potenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Azabu10, omakase in due atti