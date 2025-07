Morta la bambina di 4 anni ferita nel tragico incidente in galleria sulla A1

BARBERINO DEL MUGELLO – Non ce l’ha fatta la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nel tragico incidente avvenuto martedì pomeriggio (15 luglio) sulla A1, all’interno di una galleria in direzione nord nei pressi di Barberino del Mugello. La piccola, che era stata trasferita in condizioni disperate con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì. La sua morte si aggiunge a quella delle tre persone, due donne e un uomo, che viaggiavano nella stessa auto, portando a quattro le vittime della tragedia. Una donna di 35 anni, anch’essa passeggera della vettura, resta ricoverata in gravi condizio ni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

