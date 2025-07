Oggi l’ultimo saluto al professor. Vincenzino Giulietti.

Si svolgeranno oggi pomeriggio alla chiesa parrocchiale di Montefelcino i funerali del professor Vincenzino Giulietti. Il feretro muoverà alle 15 dalla casa funeraria Honor Vitae di Fossombrone. Giulietti fu professore di scuola media, Ideatore della manifestazione “l’arpa di Gabriella“, amministratore comunale sia in maggioranza che in minoranza, membro del direttivo della Pro loco per tanti anni e anche presidente della Comunità Montana del Metauro. Così lo ricorda il nipote Serafino Giulietti, anche lui professore nonché storico: "La differenza d’età non troppo marcata, affini interessi culturali, e una comune professione, mi hanno fatto vedere sempre in mio zio Vincenzino più un amico che un parente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

