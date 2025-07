In Brianza l' ennesima auto cannibalizzata nella notta | i ladri colpiscono ancora

L’emergenza delle auto cannibalizzate non si ferma. Soprattutto a Monza, dove da inizio anno le auto smontate non si contano più. Ed è verosimilmente durante la notte tra il 15 e il 16 luglio, che un’altra auto è stata letteralmente smontata, questa volta in via Gadda a Monza. Via i fanali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

