Finisce nel canale e non riemerge disperso un uomo | sull' argine trovata la sua bici

Sarebbe stato avvistato per l'ultima volta a Ossona, piccolo Comune a ovest di Milano, nei pressi del canale dove era abituato a lavarsi. Poi di lui si sono perse le tracce. Attivata nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio la macchina dei soccorsi e delle ricerche per ritrovare un 56enne senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

