Sci alpino, Alex Vinatzer: "Ho perso il ritmo, mi aspettavo di meglio"

Nessun italiano nella top-10 dello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sciandata in scena in notturna sulla mitica pista Planai. Il migliore azzurro in terra austriaca è stato, 12mo con un ritardo di 1.64 dal norvegese Timon Haugan dopo aver recuperato quattro posizioni rispetto alla prima manche. Tobias Kastlunger si è invece fermato in 22ma posizione a 3.28, appena davanti a Stefano Gross (23mo a 3.46).ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono partito abbastanza male e hoil. Dal ripido in poi, non ho neppure sciato male. Micomunque qualcosa di. Mi preparerò per la prossima”. Era l’ultima prova tra i pali stretti prima dei Mondiali di Saalbach, che ci terranno compagnia nella prima metà del mese di febbraio.