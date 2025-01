Davidemaggio.it - Sanremo 2025: l’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad ospiti

Carlo Conti si era detto felice che i testi delle canzoni in gara al Festival disiano rivolti più alla famiglia e “non vanno a parlare dell’immigrazione o della guerra”, eppure quest’ultima sarà tra gli elementi della prima serata. La kermesse lancerà un messaggio di pace in merito a ciò che sta accadendo tra Israele e Palestina ospitando due cantanti rappresentanti dei due Paesi, che duetteranno sulle note di Imagine di John Lennon. Si tratta di Noa e.Il ritorno di Noa aNoa torna al Festival dia 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione, nel 1995, come ospite internazionale. Ha invece gareggiato nel 2006 (con Carlo Fava e i Solis String Quartet), vincendo il Premio della Critica. Nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza come Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente quella di Commendatore della Repubblica Italiana.