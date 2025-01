Sololaroma.it - Roma, il Boca Juniors non molla Paredes: pronta l’ultima offerta

Siamo entrati negli ultimi – e frenetici – giorni della finestra invernale di calciomercato. Sono ore molto delicate per la, che si muovendo sia in entrata che in uscita per rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Tra i giocatori pronti a lasciare Trigoria c’è Nicola Zalewski, seguito dall’Inter di Simone Inzaghi, ma non sarebbe da escludere neanche una partenza di Leandro, che continua ad essere monitorato dal. Colloquio trae RiquelmeSecondo quanto riportato dal portale argentino TyCSports, ilnonLeandroe sarebbe pronto ad avanzare un’ultimaper il centrocampista argentino nelle prossime ore. Nei giorni scorsi, gli Xeneizes avrebbero sondato la possibilità di un ritorno del campione del mondo già a gennaio e il calciatore avrebbe parlato con Riquelme, presidente della società argentina, per discutere della fattibilità economica dell’operazione.