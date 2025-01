Agi.it - Rissa nella stazione di Tortona, un giovane muore accoltellato

AGI - Unucciso in una, in provincia di Alessandria, verso le 13 di oggi. Secondo quanto si apprende, il violento diverbio riguardava un gruppo di tre persone nei pressi della, e un ragazzo di 20 anni è stato colpito da alcune coltellate. Ilucciso, che non ha ancora compiuto 20 anni, è di origine straniera. Sono in corsodii rilievi dei carabinieri della Compagnia die di quelli del Comando provinciale di Alessandria che hanno fermato un sospetto.