Pagelle slalom Courchevel 2025: Ljutic imprendibile, Hector e Duerr risalgono, Shiffrin rientro faticoso

Giovedì 30 gennaioZRINKA10: ancora una vittoria, ancora un dominio assoluto per la giovane croata. La migliora nella prima manche, si conferma anche nella seconda e, come spesso le capita, rifila distacchi pesanti a tutte le rivali. Chiude con 1.26 su Sara. Il futuro è suo, ma anche il presente.SARA8: dopo una prima metà di gara non trascendentale (era settima) nella seconda cambia marcia e recupera posizioni su posizioni. Centra un prezioso secondo posto che le dà fiducia in vista dei Mondiali.LENA7: discorso molto simile anche per la tedesca. Nella seconda manche fa quello che non era riuscita a esprimere nella prima. Chiude terza, risalendo cinque posizioni e si ferma a 2 soli centesimi da Sara.WENDY HOLDENER 5.5: che occasione sprecata! La svizzera, seconda al termine di una prima manche solida, parte a tutta nella seconda ma sbaglia ed esce subito di scena.