Omicidio Maati Moubakir arrestate altre due persone Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà

Due nuovi arresti per l’di, il 17enne ucciso a coltellate in strada dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio (Firenze) intorno alle 5.30 di domenica 29 dicembre. I fermi seguono quelli eseguiti il 10 gennaio scorso. Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del giovane di Certaldo, i carabinieri della compagnia di Signa e del comando provinciale di Firenze hanno arrestato stamattina, 30 gennaio, un 18enne e un 22enne, entrambi residenti a Campi Bisenzio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa a seguito degli sviluppi investigativi, e “ciò ha consentito di rafforzare il quadro probatorio anche a carico dei nuovi soggetti, colpiti dall’odierno provvedimento”.Secondo la procura di Firenze, guidata dal procuratore Filippo Spiezia, le indagini, avviate subito dopo il delitto, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione, evidenziando il coinvolgimento dei due nuovi indagati e quindi “sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver attivamente preso parte all’evento delittuoso unitamente ad altri 3 correi, e tutti risultano ristretti presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano”.