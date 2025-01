Juventusnews24.com - McKennie commenta: «Abbiamo avuto difficoltà, ma tutti insieme dobbiamo trovare una strada. Indossare la fascia da capitano è un onore»

, centrocampista della Juventus, hato ai microfoni del club bianconero la sconfitta contro il Benfica: le sue dichiazioniWestonhato la sconfitta in Champions League contro il Benfica ai canali ufficiali del club bianconero. Le parole del centrocampista della Juventus: PAROLE – «ad andare in avanti, ciprovato maggiormente nel secondo tempo mafarlo per tutta la partita. Sono qui da cinque anni eladaè unper me.una, giocare per i compagni. Noi vogliamo sempre vincere, orapensare alla prossima partita e stare uniti».