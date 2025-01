Iodonna.it - L'INPS non ha ancora comunicato le date di pagamento per il mese entrante, lasciando molte famiglie in attesa. Previsioni plausibili, però, ritengono che dovrebbe essere accreditato con le stesse modalità precedenti

L’Assegno Unico e Universale per i figli a carico rappresenta una misura di sostegno economico fondamentale per leitaliane. Introdotto per semplificare e uniformare i vari bonus precedentemente esistenti, mira a fornire un aiuto concreto per le spese legate alla crescita dei figli, In arrivo a febbraio, l’, non haufficializzato il calendario dei pagamenti. Mamma lavoratrice in lacrime per il carovita: «Non riesco a mantenere la mia famiglia» X Assegno Unico febbraio: mancala data precisaLa consueta circolare che l’Istituto pubblica ogniper informare lequando verràl’Assegno, non èuscita.