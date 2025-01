News.robadadonne.it - Le parole di Chiara Ferragni su Fedez e il lungo tradimento

Fabrizio Corona ha sganciato una vera e propria bomba nell’ultimo episodio di Falsissimo, il suo programma su YouTube, rivelando la sua verità sugli ormai ex Ferragnez; il quadro che dipinge l’ex re dei paparazzi non è quello idilliaco che ha appassionato milioni di fan per anni, fino alla notizia della separazione, lo scorso marzo, ma piuttosto una brutta storia di tradimenti e intrighi nascosti dietro un’apparente facciata di perfezione., sostiene Corona, avrebbe sempre amato Angelica Montini, giovane imprenditrice milanese proveniente da una famiglia benestante che però avrebbe accettato adi rimanere “nell’ombra”, complice anche il non “ritenere all’altezza” il cantante di Rozzano; il quale, persino il giorno prima del matrimonio, al telefono avrebbe ribadito il suo amore per la ragazza affermando di essere disposto a mollare tutto se solo lei avesse voluto.