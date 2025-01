Calciomercato.it - Inzaghi si gode Lautaro: “Non ero preoccupato”. La risposta sul colpo Zalewski | VIDEO CM.IT

L’Inter travolge il Monaco e stacca il biglietto per gli ottavi di Champions League: le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro nella zona mista del MeazzaL’Inter, trascinata da un superlativoMartinez, strapazza il Monaco ed è l’unica italiana a conquistare il pass diretto per gli ottavi di Champions League senza passare dai playoff.Simonein zona mista – Calciomercato.itI nerazzurri fanno festa a San Siro, anche se il tabellone per la fase a eliminazione diretta riserva diversi ostacoli alla squadra di Simone, con il rischio di incrociare ad esempio Milan o Juventus al prossimo turno: “Ho a disposizione un grande gruppo, che ha fatto un grandissimo percorso. Siamo arrivati secondi a pari punti con Barcellona e Arsenal. Non era semplice entrare tra le prime otto: diverse squadre importanti sono rimaste fuori e c’era il rischio di avere questo tipo di tabellone”, sottolinea il tecnico dell’Inter nella zona mista di San Siro.