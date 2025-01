Lapresse.it - Idrogeno, al via test per immetterlo in rete miscelato con il gas

in. Al via ilpercon il gas.La direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del dipartimento Energia del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha siglato con Cig e Indistribuzione energia (società del Gruppo Hera) un protocollo operativo sulla verifica della fattibilità dell’utilizzo indi miscele-gas naturale con percentuali crescenti di, tra il 5 e il 10%, per l’alimentazione di utenze domestiche.La sperimentazione – riferisce il ministero – sarà realizzata sul tratto diche alimenta un’area residenziale nel Comune di Castelfranco Emilia (Modena). Sullo stesso tratto di, che alimenta circa 40 famiglie, nel 2022 è stato giàato con successo l’utilizzo di miscele gas naturale-al 2%.