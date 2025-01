Chiccheinformatiche.com - Gmail: dove finiscono email contrassegnate come non spam?

Chi utilizzasi sarà trovato almeno una volta nella situazione dir recuperare un’finita erroneamente nella cartella. Fortunatamente, la piattaforma di Google permette di correggere queste classificazioni in modo semplice, consentendo agli utenti di contrassegnare un’“Non”. Ma una volta fatto questo,finisce il messaggio?le“Non” su?Quando un’viene spostata manualmente dalla cartellae segnalatanon indesiderata,la ricolloca automaticamente nella Posta in arrivo, a meno che non sia presente un filtro che la reindirizzi altrove. Se l’aveva precedentemente un’etichetta specifica o faceva parte di una categoria“Promozioni”, “Social” o “Aggiornamenti”, è possibile che venga reinserita direttamente in quella sezione invece di comparire nella Posta in arrivo principale.