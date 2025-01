Quotidiano.net - Generali, via libera al nuovo piano. Il board non presenterà una lista

Leggi su Quotidiano.net

Il Leone affila gli artigli in vista della battaglia in assemblea. Nel clima surriscaldato dal tentativo di scalata di Mps su Mediobanca, ieriha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deciso di "non procedere alla presentazione di unaper il rinnovo dell’organo di gestione della compagnia", alla luce del fatto che "il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo". Anche se non ne fa specifico riferimento,allude al fatto che si attende ancora il regolamento Consob per attuare la nuova disciplina delladel cda prevista nella Legge Capitali, che ha introdotto una serie di complicanze che alcuni esperti hanno interpretato proprio come un modo per influire sul rinnovo deldi. Intanto il cda uscente, riunito a Venezia, ha approvato ilstrategico al 2027 che sarà presentato oggi alla comunità finanziaria.