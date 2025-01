Iodonna.it - Eleganza invernale. Ecco cinque outfit a cui ispirarsi a febbraio 2025, per coprirsi con stile, tra pezzi basic e di carattere

Per conciliare le esigenze dell’con le rigide temperature di, basta avere chiaro come vestirsi, sfruttando a tutto tondo i capi di tendenza.a cui.Camicia sotto il dolcevitaUn’idea di layering: la camicia sotto il dolcevita. Il trucco più semplice e d’effetto, che aggiunge anche uno strato di calore al look. Leggi anche › Come vestirsi a? 5 look invernali easy chic da copiare Giacca di montoneDalla montagna alla scrivania. La giacca di montone dell’aprés ski, il lupetto termico protettivo, gli anfibi anti pioggia e neve.CravattaLa cravatta è in cima ai must-have. Necessario per renderla protagonista dell’, un piglio sexy: dal nodo all’aggiunta della giacca smoking.