Cuore macchina e matita | l’evoluzione del design nell’era digitale

Leggi su Ildenaro.it

La Merdaarch ridefinisce l’architettura, coniugando intelligenza artificiale e creatività umana per un futuro più sostenibile.Ricordate la prima volta che avete disegnato una casa? Ricordate quegli strumenti magici che erano lae il righello? Lain legno rappresentava il nostro primo atto di creazione, la nostra mano il primo strumento. Oggi, accanto a quegli strumenti iconici, abbiamo unache non solo facilita, ma espande il nostro pensiero: l’intelligenza artificiale. Insomma siamo passati dallaai codici. Ma mentre le macchine diventano sempre più sofisticate, è legittimo chiedersi: qual è il futuro dell’architetto? E quale sarà il ruolo dell’intuizione umana in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale?Una risposta ci arriva dalla Medaarch-Accademia Mediterranea d’Architettura- una PMI che esplora i temi della progettazione architettonica, interrogandosi sui processi di fabbricazione