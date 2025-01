Lettera43.it - Cos’è successo l’8 marzo 1917

La Giornata internazionale della donna, che si celebra ogni anno l’8, è stata ufficialmente istituita dalle Nazioni Unite nel 1977, ma ha origini ben più antiche e con una forte connotazione politica. Il percorso che ha portato alla sua ufficializzazione affonda le radici nei movimenti femminili e operai della prima metà del Novecento, trovando nell’8una data simbolica di lotta e rivendicazione dei diritti fondamentali.La protesta delle donne contro l’impero zarista russo l’8La protesta delle donne a Pietrogrado nel(Wikipedia).Uno degli episodi chiave nella storia della Giornata internazionale della donna si verificò l’8(23 febbraio secondo il calendario giuliano allora in vigore in Russia). Le donne di San Pietroburgo (allora Pietrogrado) guidarono una grande manifestazione contro la partecipazione del paese alla Prima guerra mondiale e per migliori condizioni di vita.