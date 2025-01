Lanazione.it - Controlli sull’acqua, gli ultimi sono del 27 gennaio: Pfas non rilevabili

Arezzo, 302025 – Dopo la diffusione del report di Greenpeace, Nuove Acque ha effettuato nuovi campionamenti dell’acqua con risultati coerenti a quelli degliquattro anni:nondel 272025 glicampionamenti di acqua, erogata dalla rete idrica aretina, svolti da Nuove Acque per verificare l’eventuale presenza di. Il risultato è coerente con i monitoraggi effettuati che hanno decretato la nontà di queste sostanze. Nuove Acque monitora i, in anticipo rispetto all’entrata in vigore della legge che ne regolamenta le quantità presenti nell’acqua potabile. L’ultimo campionamento d’acqua, con le analisi svolte secondo disciplinare presso laboratori certificati per la ricerca delle sostanze, smentisce il dato “anomalo” presentato da Greenpeace.