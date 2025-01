Tvplay.it - Conte deve arrendersi, delusione Napoli: svanisce il sogno scudetto

Leggi su Tvplay.it

Antonionon potrà avere quello che sperava: ilrischia di veder svanire il suoproprio sul più bello. I tifosi sono distruttiIl tecnico partenopeo sta dando il massimo per spingere i suoi verso il massimo obiettivo stagionale. Però per riuscircisuperare davvero ogni limite e non sembra essere così semplice. D’altro canto c’è chi crede che l’Inter sia imbattibile in questa stagione.il(TvPlay – ANSA) Ilci crede e spinge forte, come testimoniato dalle due vittorie pesantissime contro Atalanta e Juventus. I partenopei hanno messo in fila due successi importanti, contro avversarie molto toste e hanno mantenuto la vetta della classifica. L’Inter può solo eguagliare il loro cammino per un totale di 53 punti, qualora dovesse vincere il recupero contro la Fiorentina al Franchi.