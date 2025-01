Ilrestodelcarlino.it - Carburanti, evasione milionaria per un’azienda di Maranello: maxi sequestro da 14 milioni

(Modena), 30 gennaio 2025 — Un’, nel settore del commercio di prodotti petroliferi. Quanto avrebbe eseguito una società con sede a(Modena), il cui rappresentante legale è indiziato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per queste cause, nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando di Modena hanno eseguito un decreto dipreventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su delega della Procura Europea (Eppo). L'indagine riguarda gli anni d'imposta dal 2016 al 2019 e ha portato aldi beni per un valore di circa 14di euro. L'inchiesta è nata da una verifica fiscale condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, che ha analizzato gli acquisti di carburante effettuati dalla società a prezzi particolarmente vantaggiosi, tramite una rete di intermediari.