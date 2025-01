Ilrestodelcarlino.it - Bologna resta in top ten. Ora guida le grandi città Anatomia di un primato

di Valerio Baroncini I numeri dicono molto più di mille parole. Ergo?prima granded’Italia per qualità della vita secondo l’attesa classifica del Sole 24 Ore;ancora nelle prime diecidel Paese, dunque con un calo rispetto all’anno passato;che si attesta ancora a una dimensione europea, per servizi, economia e con un miglioramento sul delicato fronte della sicurezza;quindi al top, ma con una prospettiva unica per l’anno che verrà: sapere di potersi migliorare. In queste pagine vi racconteremo tutto questo e analizzeremo ragioni di un successo ormai decennale e ombre di uno sviluppo che a volte travolge abitabilità, comodità, mobilità. Mi l’umanità, vero pilastro della civitas petroniana. Il simbolo di tutto, con l’italica metafora che ci azzardiamo di riproporre, il calcio:è da Champions League e lotta ancora per la Champions League, ma stare fra issimi non è semplice.