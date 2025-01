Ilfattoquotidiano.it - Assegno di inclusione, Calderone esulta: “26% ha un lavoro”. Ma col Reddito di cittadinanza era lo stesso, lo dice il suo ministero

Le bugie hanno le gambe corte. No, non stiamo parlando della caciara di Meloni sul caso Almasri, ma dei festeggiamenti della ministra del, Marina Elvira, che è scivolata sui dati appena pubblicati dall’Inps per l’di(Adi) e Supporto formazione e(Sfl). Già a metà del 2023, una parte dei percettori deldisi era vista togliere il beneficio perché considerata “occupabile” dal governo. A patto di seguire corsi di formazione o altre politiche attive, a loro il governo ha destinato il Sfl da 350 euro al mese, per un massimo di 12 mensilità. “I numeri ci mostrano infatti che abbiamo da un lato garantito i soggetti più vulnerabili e dall’altro il 26% dei nuclei familiari che percepivano ildiha avuto almeno un componente che ha trovato un posto di”, ha detto la ministra.