Isaechia.it - Amici, storica ex protagonista svela il nome scelto per il suo primo figlio

Un’exdidi Maria De Filippi hato ilper il suo!Stiamo parlando di Alice Bellagamba, che ha partecipato all’ottava edizione del talent show di Canale 5 conquistando il quarto posto nella fase finale.La ballerina originaria di Jesi (Ancona), grazie al successo guadagnato ad, si è fatta strada nel mondo della televisione e della danza. Nel corso degli anni Alice ha coltivato la sua passione per il ballo fondando la sua compagnia, la Balletto delle Marche, e aprendo una scuola di ballo nella sua città natale. Nel frattempo, è apparsa in diversi film e serie tv come Provaci ancora Prof, Che Dio ci aiuti e Don Matteo.non ha solo lanciato la carriera di Alice ma le ha fatto incontrare anche l’amore: dal 2008 al 2010, infatti, la ballerina è stata legata al cantautore Luca Napolitano, che si classificò terzo nella stessa edizione del talent.