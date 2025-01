Inter-news.it - Zalewski-Inter, la cifra del riscatto è definita! Palla alla Roma

L’vira forte su Nicoladella. I nerazzurri lo hanno messo come obiettivo numero una volta partito Buchanan verso il Villarreal. Tutti i dettagli.LA SITUAZIONE – L’ha deciso:dovrà essere l’erede di Tajon Buchanan, che sta per trasferirsi al Villarreal. Summit in corso a Trigoria tra l’agente del ragazzo e la società giallorossa. Si tratta con l’per un prestito con diritto difissato a 6-7 milioni di euro. A confermarlo ci pensa Fabriziono, esperto di calciomercato. A detta sua, adesso lapasseràche dovrà necessariamente decidere prima della chiusura del mercato in data 3 febbraio. Tra Marsiglia ead oggi non c’è nessuna trattativa in corso, dunque, al momento resta l’la favorita per prendersi il giocatore polacco.