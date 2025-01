Sport.quotidiano.net - Vuelle Stasera ad Avellino altra gara-svolta

Il girone di ritorno snocciola velocemente le sue giornate: questa sera alle 20.30 lasarà di scena adcontro una formazione che sta disputando una stagione sorprendente tenuto conto che si tratta di una neo-promossa: gli irpini hanno gli stessi punti dei biancorossi e li precedono in classifica avulsa nel terzetto a quota 26 con Verona. La squadra di Spiro Leka, che viene da 9 vittorie nelle ultime 10 e vuole continuare la sua risalita verso i playoff: questa trasferta potrebbe essere uno snodo cruciale per riagganciare qualche formazione della parte alta della graduatoria. "Quella diè una partita molto importante per noi anche in ottica futura – sottolinea Khalil Ahmad –, pensando agli obiettivi che intendiamo raggiungere. Siamo pronti per affrontare questo match che si preannuncia molto impegnativo e intenso, consapevoli di quanto sia importante scendere in campo con il giusto approccio per una prestazione di valore e per cercare di regalare una bella soddisfazione ai tifosi di Pesaro e anche a coloro che affronteranno il lungo viaggio alla volta di, nonostante la distanza e il fatto che si giochi in infrasettimanale".