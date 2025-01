Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Non riesco a credere che dopo 15 mesi dormirò in un letto”. Indagine ong: “Israele ha sistematicamente bloccato aiuti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Decine di migliaia di palestinesi hanno iniziato a fare ritorno nel nord della Striscia di, dove sperano di ricongiungersi con i familiari e con quello che resta delle loro case. “Nonche15in cui ho passato le notti sul pavimento tornerò a dormire nel mio, su un materasso” racconta in un audio Mohammad, un operatore Oxfam, sfollato anche lui al sud come la gran parte della popolazione della Striscia.Secondo una nuovacondotta tra 35 organizzazioni umanitarie impegnate nella risposta umanitaria, tra cui Oxfam, Islamic Relief, Médecins du Monde, ActionAid e Norwegian Refugee Council, nell’ultimo anno“halimitato la fornitura e la distribuzione diumanitari alla popolazione di, nonostante il 26 gennaio 2024 la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia avesse richiesto di adottare tutte le misure necessarie a tutelare i diritti fondamentali dei civili”Per l’89% delle organizzazioni intervistate, le azioni intraprese dahanno reso più difficile l’ingresso, e per il 93% sono peggiorate le condizioni umanitarie delle persone a cui erano destinate forniture e servizi.