Slip a vista trench in pelle e niente reggiseno | la figlia di Madonna sa sempre come provocare

La scelta di un nude look così esplicito non sorprende chi segue Lourdes Leon Ciccone da tempo. Ladiha ormai consolidato un’estetica ben precisa, fatta di provocazione, sicurezza e rifiuto delle convenzioni. Un linguaggio che si sposa alla perfezione con l’identità di Saint Laurent, maison che datrasforma il vedo-non-vedo in dichiarazione di intenti. Lo stile di Lourdes Lola Leon,diguarda le foto Il nude look di Lourdes Leon Ciccone a ParigiAlla sfilata uomo autunno-inverno 2025-2026 a Parigi, nessun, solo un perizoma neri sotto la tuta trasparente.