Anteprima24.it - Sindaco Acerra: “A breve incontro con il prefetto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Aincontrerò ildi Napoli nell’ambito di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza con l’obiettivo di mettere in campo quegli interventi necessari in sinergia con tutti gli attori istituzionali coinvolti, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze. La sicurezza dei cittadini, il controllo del territorio e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica sono temi sui quali è costante l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale per una imprescindibile ed immediata esigenza della città”. Lo ha detto ildi(Napoli), Tito d’Errico, sottolineando che “il ruolo delprevede la possibilità di esercitare poteri-doveri di tutela, anche preventiva, a garanzia della cittadinanza”. “Dopo aver incontrato l’Arpac – ha aggiunto d’Errico – con la quale è in corso una fitta interlocuzione per realizzare iniziative a difesa della nostra comunità, è in itinere l’organizzazione di tutta una serie di attività da porre in essere per capire e mitigare i fenomeni legati alla complessa questione ambientale”.