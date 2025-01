Sport.quotidiano.net - Remco Evenepoel tra le vittime del 'postino di Anderlecht'

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 - Che il periodo in corso non sia particolarmente fortunato perlo si era capito già da inizio dicembre, quando la portiera aperta di un furgone delle poste incocciata durante un allenamento gli ha causato serissimi danni alla spalla destra che richiederanno ancora parecchio tempo prima di diventare solo un brutto ricordo. A ciò si aggiunge una disavventura a suo modo sempre legata al mondo delle poste. I dettagli Il corridore della Soudal Quick-Step ha infatti subito il furto di una carta di credito, con 9.000 euro che sono spariti dal suo conto bancario. La magra, magrissima consolazione è che il campione olimpico in linea e a cronometro non è l'unica vittima deldi, che con questa modalità ha intascato in maniera fraudolenta 19.