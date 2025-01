Dayitalianews.com - Pistola in mano fa irruzione in un esercizio commerciale e si fa consegnare l’incasso. Caccia al rapinatore in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Minacce e fuga conMomenti di paura nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, dove un uomo armato die con il volto coperto ha fattoin un, costringendo una dipendente a consegnargli l’intero incasso prima di darsi alla fuga.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Aprilia, allertati dal Numero Unico di Emergenza 112.Le indagini in corso: analisi delle telecamereDopo i primi accertamenti, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare ile ricostruire la sua fuga. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.L’obiettivo è raccogliere elementi utili per risalire all’identità del responsabile e chiarire se si sia trattato di un’azione isolata o di un episodio legato ad altri reati simili avvenuti di recente.