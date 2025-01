Rompipallone.it - Napoli, 80 milioni per due colpi: e ADL ha un piano per Garnacho

Ultimo aggiornamento 29 Gennaio 2025 15:25 di Giancarlo SpinazzolaSi preannunciano ultime ore infuocate in casadal lato del mercato: Adl non mollae punta un altro super colpo.Non ha intenzione di fermarsi ildi Antonio Conte dopo aver ingranato la marcia veloce: i partenopei vengono da 7 vittorie di fila e all’interno di questo filotto sono stati in grado di rimontare prima l’Atalanta al Gewiss e poi la Juventus al Maradona, rinsaldando e ribadendo la loro posizione come principale contender dello scudetto all’Inter di Inzaghi.Ad aggiungere maggior prestigio a queste vittorie c’è anche l’assenza di due che sarebbero dovuti essere i totem della squadra a inizio stagione: Buongiorno è infatti ormai assente da due mesi, sostituito egregiamente da Juan Jesus, mentre Kvara è volato in direzione Parigi.