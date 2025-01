Ilfattoquotidiano.it - Mutismo, rabbia, incubi e fobie dopo l’alluvione. Save the Children: “Aiutare i bimbi di Valencia”

Non solo le vite perse, non soli i danni enormi alle case, alle strutture e alle attivitànella provincia di– che lo scorso novembre ha devastato la zona provocando con 224 morti – ha profondamente segnato bambini e adolescenti residenti nelle località più colpite.ricorrenti,, problemi di sonno, sentimento dio tristezza sono ricorrenti per molti dei 70.000 minori residenti nelle località più colpiti. L’impatto emotivo e psicologico è tutt’altro che superato come denunciaThe, che in una nota chiede alle amministrazioni pubbliche “un rafforzamento dei servizi di salute mentale infantile e giovanile”.Secondo il direttore dell’ong nella Comunitàna, Rodrigo Hernández, “questi bambini e bambine e le loro famiglie hanno bisogno soprattutto di assistenza psicologica”, perché l’impatto delsulla loro salute mentale “è stato enorme”, ed è “molto importante occuparcene ora per evitare problemi più gravi in futuro”.