MANIC STREET PREACHERS: in radio "PEOPLE RUIN PAINTINGS"

In“, il terzo brano della bandestratto dal nuovo album “CRITICAL THINKING” in uscita venerdì 7 febbraio. ““, il singolo definito dalla rivista Classic Rock come un esempio di “Stadium Jazz”, è stato descritta dalla band come “un’esecuzione musicale telepatica tra noi tre, frutto di oltre trent’anni di esperienza musicale insieme“.“Critical Thinking“, il quindicesimo album della band in uscita il 7 febbraio, celebra il contrasto tra idee conflittuali, con testi intensi e introspettivi che si fondono con alcune delle melodie più dirette e coinvolgenti mai registrate dalla band. Inoltre, ha già raccolto l’entusiasmo della critica. La rivista britannica Classic Rock ha assegnato all’album un punteggio di 9/10, sottolineando: “Critical Thinking dimostra che con is la rabbia non dorme mai”.