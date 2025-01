Inter-news.it - LIVE Inter-Monaco 1-0: Thuram indemoniato, Salifu espulso!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per l’ottava giornata di UEFA Champions League 2024/2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Un punto per la definitiva qualificazione agli ottavi di finale. Il calcio d’inizio è alle ore 21, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP11?!!9? De Vrij salva sul tentativo di conclusione di Akliouche. In area piccola confusione generale, la difesa nerazzurra ribatte.7? Asllani sbaglia in uscita il passaggio, arriva il primo tiro delcon Camara. Facile la parata di Sommer.5? ALTRA OCCASIONE PER DUMFRIES! DIMARCO CROSSA DALLA SINISTRA, A DESTRA DUMFRIES NON ARRIVA DI UN SOFFIO SUL PALLONE.Lautaro Martinez tira centrale il calcio di rigore, ma il portiere non riesce a prenderla.