Ilrestodelcarlino.it - La regista Silvia Luzi: "Con ’Luce’ cose reali che non sempre sono vere"

C’è grande attesa e tanta curiosità per la proiezione del film ‘Luce’ in programma questa sera alle ore 20.30 al Multiplex delle Stelle. Una dei registi è infatti l’ascolana, alla sua opera seconda assieme a Luca Bellino, e che questa sera assisterà alla proiezione in anteprima regionale. "Mi piaceva partire dalla mia Ascoli – ha ammessovenuta via dalle Cento Torri ai tempi dell’Università, mamolto legata a questa terra dove vive la mia famiglia e dovei miei amici. Anzi, devo ammettere che ho anche un po’ di ansia a presentare il mio lavoro ad Ascoli perché com’è accaduto per la mia prima pellicola, ‘Cratere’ al Cinema Piceno in collaborazione con il Cinecircolo di Don Giampiero Cinelli, mi sentosotto esame. Saranno comunque tre proiezioni: questa sera al Multiplex dove poi il film rimarrà anche nei giorni a seguire e domani e venerdì mattina all’Odeon alla presenza di oltre 600 studenti delle scuole superiori.