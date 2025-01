Sport.quotidiano.net - Il Siena prepara la gara con Seravezza. Bianchi e Lollo infortunati, rebus ’Gallo’

Dopo la vittoria contro il Ghiviborgo, sofferta quanto pesante, ilha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima partita contro ilPozzi, in programma domenica alle 14,30 nell’impianto in provincia di Lucca. La sessione di ieri al campo Bertoni dell’Acquacalda è iniziata con un lavoro fisico per tutta la squadra per poi passare ad una serie di esercizi di possesso palla tecnico tattici. La giornata si è poi conclusa con la partitella di fine allenamento. Sempre ieri sono stati resi noti dal club bianconero gli esiti degli accertamenti a cui glierano stati sottoposti. Lorenzodopo essere stato sottoposto ad esami diagnostici, ha riscontrato una lesione di primo grado del soleo destro. Per il regista ex Carpi e Triestina quindi ancora un periodo ai box dopo essere rientrato, per qualche minuto, dieci giorni fa a Civita Castellana e purtroppo essersi fermato di nuovo.