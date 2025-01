Inter-news.it - De Vrij: «Bisseck mi chiama Iniesta! Un momento top con l’Inter»

Desarà titolare questa sera in Inter-Monaco, l’ultima partita della fase campionato di Champions League. Il difensore, in un’intervista con Amazon Prime Video, ha risposto a diverse domande più che sulla partita di oggi sulla sua carriera.L’AFFERMAZIONE – Il rendimento di Stefan dein questa stagione conè fin qui ottimo. Ma il difensore non è troppo d’accordo sul fatto di essere migliorato: «Penso che sono sempre stato lo stesso giocatore, sempre quello che cerca di dare il massimo e di fare il meglio. Il mio modo di giocare? Penso che nasce un po’ dalla testa. Cerco di stare lucido e calmo, di trovare la soluzione migliore senza rischiare niente. Denzel Dumfries? È tra i difensori migliori penso in giro, per assist e per gol. Oltre a quello è un bravissimo ragazzo, per il gruppo.