Lanotiziagiornale.it - Circolare imbriglia-Report, sul testo dell’Ad Rossi la battaglia arriva in Cda

Una riunione che si prevede rovente. È quella fissata per oggi del Consiglio di amministrazione Rai sul cui tavolo approderà la patata bollente dellafirmata dall’Amministratore delegato Giampaolo– con oggetto “responsabilità nella realizzazione dei programmi Tv” – sull’individuazione di strutture editoriali che vigilino sui singoli programmi. In pratica il documento che battezza una nuova struttura di controllo su tutto ciò che andrà in onda. Il modo che TeleMeloni ha pensato per “normalizzare”, dopo gli ultimi scoop su Daniela Santanchè. LaIl documento, inviato alla Direzione intrattenimento prime time, alla Direzione Intrattenimento Day Time, alla Direzione approfondimento e (solo) per conoscenza alla Direzione Risorse Umane (che quindi si desume non abbia partecipato alla sua stesura) e alla Direzione Internal Audit, stabilisce al primo punto che “tutti i programmi devono essere assegnati ad una struttura editoriale formalmente istituita nell’ambito di una Direzione di Genere ed avente un responsabile di struttura”; mentre al secondo punto (quello che impatta direttamente sue il ruolo del suo conduttore, Sigfrido Ranucci), dispone che “la gestione editoriale di ogni programma è di competenza della struttura editoriale (e quindi non affidabile al conduttore o al responsabile PEM, né esercitabile in prima persona dal Direttore di Genere)”.