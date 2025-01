Cinemaserietv.it - Che fine ha fatto Giulia Spizzichino, la protagonista de La farfalla impazzita

Leggi su Cinemaserietv.it

, lade La, è scomparsa nel 2016 all’età di 87 anni. Sopravvissuta alle persecuzioni naziste, ha dedicato la sua vita alla memoria dell’Olocausto e alla ricerca della giustizia per le vittime. Proveniente da una numerosa famiglia ebraica romana, ha vissuto in prima persona le atrocità dell’occupazione tedesca, perdendo 24 parenti tra Auschwitz e l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Ha avuto due matrimoni, entrambi falliti, e ha trascorso gran parte della sua esistenza a combattere per far emergere la verità storica, diventando un simbolo della memoria. Il suo contributo è stato cruciale nella cattura del criminale nazista Erich Priebke, la cui estradizione dall’Argentina è stata resa possibile anche grazie alla sua determinazione.Nata a Roma nel 1929,è cresciuta in un contesto familiare che ben presto si è trovato sotto la minaccia delle leggi razziali fasciste e della repressione nazista.