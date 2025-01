Digital-news.it - Champions 2024/25 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 8a Giornata, Palinsesto e Telecronisti

UEFALEAGUE/2025ULTIMADELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY SPORT E IN STREAMING SU NOW 17 PARTITE INDA VIVERE ANCHE IN CONTEMPORANEAGRAZIE AGOLSKY SPORT PLUS Con il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky StreamLEAGUE SHOWCon FEDERICA MASOLIN insieme al top team di ospiti tra cui FABIO CAPELLO, ZVONIMIR BOBAN, ALESSANDRO DEL PIERO E PAOLO CONDÒ.SPECIALELEAGUE SHOWCon i commenti live, classifiche e immagini diGol con MARIO GIUNTA e LUCA MASTRORILLI in compagnia di PAOLO DI CANIO, ALESSANDRO COSTACURTA ED ESTEBAN CAMBIASSO.