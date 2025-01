Quotidiano.net - Bomba d’acqua allaga Firenze. Esondano i fiumi, frane in Liguria

In poche ore è venuta giù la pioggia di un mese. Gli esperti parlano di 50 millimetri di pioggia. Unaha messo in ginocchio tre regioni: Toscana, Emilia Romagna e. E ieri sera la grande paura al porto di Marina di Massa dove la nave Guang Rong, oltre 100 metri di lunghezza e battente bandiera cipriota, a causa del forte vento e delle onde alte, si è scontrata contro la banchina del pontile, che in parte è crollato. A bordo della nave 13 membri dell’equipaggio, portati in salvo: non risultano feriti. L’imbarcazione, adibita al trasporto di detriti, era uscita ieri sera dal vicino porto di Marina di Carrara quando è rimasta in balia del mare. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso. "Le autorità competenti e le squadre di emergenza sono già al lavoro per monitorare la situazione – ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, attraverso la propria pagina Facebook –.