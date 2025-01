Teatro | al Mercadante Il fu Mattia Pascal con la regia di Marco Tullio Giordana

Leggi su Ildenaro.it

Da oggi e fino al prossimo 2 febbraio ildi Napoli, in piazza Municipio, ospiterà “Il fu”, uno dei più celebri romanzi di Luigi Pirandello, portato in scena con ladi. L’adattamento teatrale è curato dallo stessoe da Geppy Gleijeses, anche interprete dello spettacolo nel ruolo del protagonista, affiancato da Nicola Di Pinto, Roberta Lucca, Giada Lorusso, Totò Onnis, Ciro Capano, Salvatore Esposito, Teo Guardini, Davide Montalbano, Francesca Iasi e con la partecipazione di Marilù Prati. “Il fu, pubblicato nel 1904, è – ricorda– il romanzo che diede a Pirandello fama mondiale e che, in continuità con Wilde, Dostojevski, Stevenson e contemporaneamente a Conrad, Freud, Kafka, farà dilagare nella letteratura del Novecento il tema del Doppio, del Doppelgänger, in modo così invadente da spazientire Nabokov che lo considerava “di una noia mortale”.