Spara alla moglie e ai figli di 5 e un anno poi si uccide I vicini | Erano una famiglia affettuosa

Unadi quattro persone è stata trovata senza vita nella propria casa a Ruffsdale, in Pennsylvania, in quello che le autorità sospettano essere un caso di omicidio-suicidio. La polizia ha confermato che si tratta di Paul Swarner, 35 anni, suaKaren Swarner, 32 anni, e i loro due, Evelyn, 5 anni, e Connor, di un. I corpi sono stati rinvenuti giovedì sera dal padre di Karen, che aveva provato invano a contattarli.Leggi anche: Paolo Bonolis a Verissimo: “Lava preservata nonostante tutto”Le ipotesi degli inquirentiSecondo le prime ricostruzioni, Paul Swarner avrebbetoe ai dueprima di togliersi la vita. Tutti e quattro i membri dellasono stati trovati nella stessa stanza, accanto a una pistola Ruger calibro 22, che si presume sia stata utilizzata per compiere la strage.