Sci di Fondo torna la Coppa del Mondo | a Cogne 25 Azzurri in gara

ladeldi Sci di. La Nazionale Italiana sarà ine sulle piste di casa punta a grandi risultati. La competizione si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio e in programma ci saranno la Team Sprint in classico, la sprint in classico a la prova individuale in tecnica libera sulla distanza di 10km.Saranno 25 gliin. Tra di essi, i debuttanti nel massimo circuito sono Stefania Corradini, Maria Eugenia Boccardi e Lucia Isonni. E poi ecco Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Alessandro Chiocchetti, Giacomo Gabrielli, Giandomenico Salvadori, Lorenzo Romano, Mikael Abram e Martin Coradazzi, ed al femminile Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Veronica Cassol, Stefania Corradini, Cristina Pittin, Lucia Isonni, Maria Eugenia Boccardi, Martina Bellini.