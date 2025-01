Iodonna.it - Quanto il linguaggio non verbale è importante? E come interpretarlo se ci piace una persona?

Leggi su Iodonna.it

Il corpo è rivelatore. Particolari movimenti, soprattutto quelli involontari, sono indicatori di intenzioni e interessi verso l’altra. Anche ildel corpo degli uomini è fondamentale soprattutto, ma non solo, in amore: «Può essere un grande alleato nel decifrare le emozioni e gli stati d’animo dell’interlocutore, anche se può non essere facile decodificarlo correttamente» spiega il dottor Giorgio Quaranta, psicologo e psicoterapeuta di MioDottore. Quando finisce un amore: 10 frasi che aiutano a sentirsi meglio X Leggi anche › Vita da single: 5 errori che gli uomini commettono in amoredel corpo, perché èIldel corpo fa parte della cosiddetta comunicazione non